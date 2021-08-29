Українець знайшов собі новий клуб

Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить кар'єру в складі Торонто Репторс.

Про це повідомляє Hoops Rumors.

Український баскетболіст підпише дворічний контракт з клубом. Інформацію про підписання підтвердили агент і сам Михайлюк.

Нагадаємо, що у своєму третьому сезоні в НБА Михайлюк був обміняний з Детройта в Оклахому-Сіті. У новій команді він демонстрував найкращу статистику в кар'єрі (10.3 очка, 3.0 підбирання, 1.8 передачі) за 23 хвилини на паркеті.

Святослав Михайлюк був обраний на драфті НБА 2018 року під 47-м номером.

Раніше, Оклахома відкликала пропозицію Михайлюку.