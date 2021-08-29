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Михайлюк підпише дворічний контракт із Торонто

Сьогодні 09:55 193 0
Українець знайшов собі новий клуб
Михайлюк підпише дворічний контракт із Торонто
#Михайлюк, #Торонто

Джерело - sport.ua.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить кар'єру в складі Торонто Репторс.

Про це повідомляє Hoops Rumors.

Український баскетболіст підпише дворічний контракт з клубом. Інформацію про підписання підтвердили агент і сам Михайлюк.

Нагадаємо, що у своєму третьому сезоні в НБА Михайлюк був обміняний з Детройта в Оклахому-Сіті. У новій команді він демонстрував найкращу статистику в кар'єрі (10.3 очка, 3.0 підбирання, 1.8 передачі) за 23 хвилини на паркеті.

Святослав Михайлюк був обраний на драфті НБА 2018 року під 47-м номером.

Раніше, Оклахома відкликала пропозицію Михайлюку.

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