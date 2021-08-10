Герой Олімпіади визначився з майбутнім

Джерело - Чемпіон.

Американський форвард Кевін Дюрант домовився з Брукліном про продовження контракту на 4 роки на суму 198 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дюрант перебрався в Бруклін в 2019 році, проте через важку травму пропустив перший сезон. У минулому сезоні американець допоміг Нетс дійти до півфіналу Східної конференції, набираючи в середньому за гру по 26,9 очка, 7,1 підбирання і 5,5 передачі.

Кевін Дюрант в серпні привів збірну США до перемоги на Олімпійських іграх в Токіо. Форвард Брукліна був визнаний MVP турніру.