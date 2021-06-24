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Грицак перейшов до Будівельника

Вчора 23:25 176 0
Форвард підсилив київський клуб
Грицак перейшов до Будівельника
#Грицак, #Будівельник

Джерело - ФБУ.

Український бігмен Андрій Грицак (201 см, 100 кг) став гравцем Будівельника. 

Про це повідомляє пресслужба клубу. 

Минулий сезон 21-річний новачок десятиразових чемпіонів України провів у складі Запоріжжя, з яким дійшов до фіналу Суперліги.

В 49 матчах чемпіонату Андрій набирав 6,3 очка + 6,5 підбирання + 1,7 перехоплення + 1,3 блока за майже 26 хвилин в середньому за гру. РЕ Андрія в Суперлізі - 11,8 бала. За перехопленнями Грицак став другим в Суперлізі, а за блоками - третім. 

Варто зазначити, що минулий сезон - був першим для Грицака в Україні. Андрій є вихованцем мадридського Естудіантеса, за який свого часу навіть встиг 5 разів зіграти у елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.  

Також Андрій Грицак виступав за молодіжну збірну України.

Раніше, Дніпро продовжив угоду з капітаном та українським захисником.

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