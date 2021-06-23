Дніпро продовжив угоду з двома гравцями

Клуб продовжує комплектацію складу на наступний сезон чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Ще на рік у Дніпрі залишилися її досвідчений капітан Станіслав Тимофеєнко та захисник збірної України Анатолій Шундель.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Тимофеєнко зіграв за Дніпро 49 поєдинків у Суперлізі. Набирав 9,7 очка, 4,4 підбирання, 1,7 передачі в середньому за матч.

Тимофеєнко також зіграв три матчі в Кубку Європи ФІБА, три в Кубку України та один в кваліфікації Ліги чемпіонів. Він єдиний у складі Дніпра, хто минулого сезону зіграв у всіх 56-ти матчах і у всіх починав у стартовій п`ятірці.

Анатолій Шундель зіграв минулого сезону в Суперлізі 42 поєдинки. У середньому набирав 7,5 очка, 1,8 підбирання, 2,0 передачі.

Раніше, Міглініекс продовжить тренувати Будівельник.