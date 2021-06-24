Новий сезон Суперліги буде проведено у чотири кола

Джерело - ФБУ.
Виконком Федерації баскетболу України визначив регламент проведення сезону в чоловічому чемпіонаті України (Суперлізі) в сезон 2021/22.
Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу України.
Команди зіграють чотири кола. Всі серії плей-оф пройдуть у форматі до трьох перемог. Також буде повернена серія за третє місце Суперліги.
Попередня дата старту нового сезону - 24 вересня, завершено наступний чемпіонат України буде до 1 червня 2022 року.
Нагадаємо, що в новому сезоні змінений ліміт на легіонерів у Суперлізі.