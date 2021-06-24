У баскетбольній Суперлізі змінено ліміт на легіонерів

Дозволено одночасне перебування на паркеті чотирьох іноземців

Джерело - ФБУ.

Виконкому ФБУ затвердив зміни у регламенті проведення чемпіонату та Кубка України з баскетболу щодо кількості легіонерів у матчах Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу України.

Відтепер с сезону 2021/22 під час змагань чоловічих чемпіонату та Кубку України у складах команд Клубів Дивізіону А (Суперліги) в технічній заявці на гру може бути не більше 5-х гравців категорії Б (легіонерів).

В кожній грі команд Дивізіону А (Суперліги) на майданчику одночасно може бути не більше 4-х гравців категорії Б.

У жіночій Суперлізі та Кубку України - не більше 3-х гравців категорії Б на майданчику одночасно.

Нагадаємо, що раніше ліміт на легіонерів функціонував у режимі 3+2 (одночасне перебування не більше трьох легіонерів).

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