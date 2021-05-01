Лейкерс обіграло Сакраменто, Бруклін поступився Портленду. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
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НБА - Регулярний чемпіонат
01 травня
Філадельфія - Атланта 126:104 (23:26, 42:20, 29:31, 32:27)
Бостон - Сан-Антоніо 143:140 OT (16:39, 32:38, 42:26, 38:25, ОТ1 - 15:12)
Бруклін - Портленд 109:128 (25:23, 32:36, 24:35, 28:34)
Мемфіс - Орландо 92:75 (19:20, 20:23, 36:15, 17:17)
Чикаго - Мілвокі 98:108 (16:28, 28:24, 19:28, 35:28)
Фінікс - Юта 121:100 (39:23, 29:29, 28:20, 25:28)
Лейкерс - Сакраменто 106:110 (23:30, 33:25, 32:23, 18:32)