 Лейкерс обіграло Сакраменто, Бруклін поступився Портленду. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лейкерс обіграло Сакраменто, Бруклін поступився Портленду. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:12 511 0
Результати матчів НБА
Лейкерс обіграло Сакраменто, Бруклін поступився Портленду. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Актуально: Вашингтон з Ленем обіграв Клівленд

НБА - Регулярний чемпіонат
01 травня

Філадельфія - Атланта 126:104 (23:26, 42:20, 29:31, 32:27)

Бостон - Сан-Антоніо 143:140 OT (16:39, 32:38, 42:26, 38:25, ОТ1 - 15:12)

Бруклін - Портленд 109:128 (25:23, 32:36, 24:35, 28:34)

Мемфіс - Орландо 92:75 (19:20, 20:23, 36:15, 17:17)

Чикаго - Мілвокі 98:108 (16:28, 28:24, 19:28, 35:28)

Фінікс - Юта  121:100 (39:23, 29:29, 28:20, 25:28)

Лейкерс - Сакраменто 106:110 (23:30, 33:25, 32:23, 18:32)

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