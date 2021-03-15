 Визначився найкращий баскетболіст Суперліги в лютому | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо на виїзді переграло Зорю у 18 турі УПЛ
Вчора 18:52 1583
Гельзін: Мені хочуть дати довічну дискваліфікацію
Сьогодні 16:39 599
Арум назвав трьох потенційних суперників для Ломаченка
Сьогодні 15:25 883
Рейтинг WTA: Світоліна втрачає позиції у чемпіонській гонці
Сьогодні 12:48 88651
Став відомий найкращий гравець 18 туру УПЛ
Сьогодні 12:10 622
Луческу - найкращий тренер 18 туру УПЛ
Сьогодні 11:27 355
Український каратист Талібов виграв срібло на турнірі у Стамбулі
Сьогодні 09:45 283
Терлюга здобула бронзу на турнірі у Туреччині
Сьогодні 09:29 413
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 08:48 6867
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Сьогодні 01:07 8044
Блоги
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:48 6867
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:07 8041
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
Вчора 23:12 674
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 2547
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
Вчора 19:16 2765
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі Андрій Твердохліб
Вчора 18:33 14910
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси Андрій Твердохліб
Вчора 13:06 1022
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
Вчора 12:13 14570
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився Андрій Твердохліб
Вчора 11:23 3521
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони Андрій Твердохліб
Вчора 07:09 636
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:40 Футбол У Шахтаря буде своя роздягальня та офіс на НСК Олімпійському 31
17:25 Футбол Севілья - Бетіс 1:0. Огляд матчу 107
17:10 Баскетбол Визначився найкращий баскетболіст Суперліги в лютому 145
16:55 Футбол Матч Львів - Шахтар відбудеться в Харкові 364
16:41 Блог 14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря 165
16:39 Футбол Гельзін: Мені хочуть дати довічну дискваліфікацію 599
16:25 Футбол ПСЖ - Нант 1:2. Огляд матчу 362
16:09 Теніс Федерер: Олімпіада в Токіо - основна мета для мене 367
16:02 Блог Ганебний цирк! Лукашенко виграв лижні перегони, бо суперник тричі упав перед фінішем 779
15:54 Футбол Денисов: Футболісти Шахтаря були просто масовкою в спектаклі Фонсеки 1051
15:40 Футбол Реал зменшить зарплату Модричу 511
15:34 Блог Ви цього не очікували! Усик відвідав нову церкву 3599
15:25 Бокс Арум назвав трьох потенційних суперників для Ломаченка 883
15:09 Футбол Зубков отримав травму стегна 784
14:59 Бокс На бій Берінчик - Санчес будуть продані усі квитки 659
14:55 Теніс Матч збірних України та Японії відбудеться в Чорноморську 671
14:40 Футбол Один з найкращих бомбардирів УПЛ викликаний до збірної Азербайджану 1043
14:30 Футбол У Львові спростували перенесення матчів збірної України 609
14:18 Блог What is zbirna? Відеочелендж з'явився і про національну команду 212
14:15 Футбол Пеле привітав Роналду з абсолютним рекордом за кількістю забитих голів 971
13:59 Футбол Челсі - Атлетіко: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 624
13:47 Футбол Кварцяний: З бразильцями в Шахтарі щось не те 898
13:35 Футбол У Бєсєдіна цікава статистика результативності за Динамо 1081
13:13 Футбол Збірна України може не зіграти у Львові стартові матчі відбору на ЧС-2022 397 1
12:59 Футбол Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:0. Огляд матчу 718

Визначився найкращий баскетболіст Суперліги в лютому

Сьогодні 17:10 145 0
Форвард Дніпра, повернувшись до чемпіонату України, став лідером свого клубу
Визначився найкращий баскетболіст Суперліги в лютому
#Бобров, #Дніпро

Джерело - ФБУ.

Завершено голосування за звання найкращого гравця лютого в регулярному чемпіонаті Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Цього сезону процедура обрання MVP місяця проходить за урахування трьох складових - голосування вболівальників, вибір капітанів клубів Суперліги та організаторів чемпіонату.

Найкращим гравцем лютого в Суперлізі став форвард Дніпра В'ячеслав Бобров. Гравець національної збірної України, повернувшись до української першості, став лідером чемпіона України, у складі якого минулого місяця в 7 матчах в середньому набирав 14.4 очка, робив 7.9 підбирання та 2.9 передачі, а його рейтинг ефективності становив 20.6 балів.

Раніше, Хімік у важкому матчі переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі.

Коментарі ()