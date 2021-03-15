Визначився найкращий баскетболіст Суперліги в лютому

Форвард Дніпра, повернувшись до чемпіонату України, став лідером свого клубу

Джерело - ФБУ.

Завершено голосування за звання найкращого гравця лютого в регулярному чемпіонаті Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Цього сезону процедура обрання MVP місяця проходить за урахування трьох складових - голосування вболівальників, вибір капітанів клубів Суперліги та організаторів чемпіонату.

Найкращим гравцем лютого в Суперлізі став форвард Дніпра В'ячеслав Бобров. Гравець національної збірної України, повернувшись до української першості, став лідером чемпіона України, у складі якого минулого місяця в 7 матчах в середньому набирав 14.4 очка, робив 7.9 підбирання та 2.9 передачі, а його рейтинг ефективності становив 20.6 балів.

Раніше, Хімік у важкому матчі переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі.