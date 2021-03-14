 Хімік у важкому матчі переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Хімік у важкому матчі переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі

Сьогодні 17:10 49 0
Хімік у важкому матчі переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі
#Черкаські Мавпи, #Хімік, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Хімік у регулярному чемпіонаті Суперліги вдома обіграв Черкаські Мавпи.

Доля матчу вирішилась у другій половині, де потужний ривок вдався Хіміку, який зміг повести +20.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
14 березня

Хімік – Черкаські Мавпи 75:68 (11:11, 21:13, 20:14, 23:30) 

Хімік: Войналович 10 очок + 1 передач, Нельсон 23 очок + 5 підбирань + 4 передач, Зотов 19 очок + 1 підбирань + 2 передач, Рябчук 8 очок + 4 підбирань + 1 передач, Салліван 7 очок + 9 підбирань + 1 передач

Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 12 очок + 4 підбирань + 6 передач, Попов 4 очок + 2 підбирань, Ткаченко 5 очок + 1 підбирань, Райт Іі 2 очок + 3 підбирань, Скапінцев 13 очок + 11 підбирань + 2 передач

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