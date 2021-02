Г'юстон відрахував олімпійського чемпіона

Керівництво Г'юстон Рокетс прийняло рішення відрахувати центрового Демаркуса Казінса.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чарану.

Чутки про швидке відрахування колишнього учасника Матчу зірок ходили протягом декількох днів, але в клубі з Техасу підкреслювали, що Казінс продовжує роботу з командою.

