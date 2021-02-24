Г'юстон відрахував олімпійського чемпіона

Минулий сезон Казінс пропустив через травму

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Г'юстон Рокетс прийняло рішення відрахувати центрового Демаркуса Казінса.

Про це повідомляє журналіст Шамс Чарану.

Чутки про швидке відрахування колишнього учасника Матчу зірок ходили протягом декількох днів, але в клубі з Техасу підкреслювали, що Казінс продовжує роботу з командою.

The Houston Rockets are releasing DeMarcus Cousins, sources tell @TheAthletic @Stadium. This allows the four-time All-Star to find a team elsewhere and garner interest on the open market. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021

Проте Рокетс все ж прийняли рішення розлучитися з Казінсом. Раніше вже повідомлялося, що в послугах Демаркуса зацікавлені кілька команд, в тому числі Бруклін Нетс, Лос-Анджелес Лейкерс і Маямі Хіт. У нинішньому регулярному чемпіонаті 30-річний центровий провів за Г'юстон 25 матчів, набираючи в середньому 9,6 очка і 7,6 підбору. Центровий пропустив минулий рік, бо лікував розрив хрестоподібної зв'язки.

Нагадаємо, Детройт з Михайлюком поступився Орландо.