Визначився суперник Прометея у Європейській жіночій лізі

Джерело - fbu.ua.
Баскетболістки Прометея з Кам'янського отримали суперника по чвертьфіналу Європейської жіночої баскетбольної ліги (ЄЖБЛ).
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
За вихід у Фінал чотирьох турніру українки зіграють з литовською командою Кібіркштіс (Вільнюс),
На груповому етапі Прометей виграв усі чотири матчі. Чемпіонки Литви мають у групі ЄЖБЛ дві перемоги в чотирьох поєдинках.
Європейська жіноча баскетбольна ліга
1/4 фіналу
Прометей (Україна) – Кібіркштіс (Литва)
П`єштянське Чайки (Словаччина) – Ніка (Росія)
Горизонт (Білорусь) – Янг Ейнджелс (Словаччина)
ТТТ Рига (Литвія) – Острава (Чехія)