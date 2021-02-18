Визначився суперник Прометея у Європейській жіночій лізі

Став відомий суперник українського клубу

Баскетболістки Прометея з Кам'янського отримали суперника по чвертьфіналу Європейської жіночої баскетбольної ліги (ЄЖБЛ).

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

За вихід у Фінал чотирьох турніру українки зіграють з литовською командою Кібіркштіс (Вільнюс),

На груповому етапі Прометей виграв усі чотири матчі. Чемпіонки Литви мають у групі ЄЖБЛ дві перемоги в чотирьох поєдинках.

Європейська жіноча баскетбольна ліга

1/4 фіналу

Прометей (Україна) – Кібіркштіс (Литва)

П`єштянське Чайки (Словаччина) – Ніка (Росія)

Горизонт (Білорусь) – Янг Ейнджелс (Словаччина)

ТТТ Рига (Литвія) – Острава (Чехія)