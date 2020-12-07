Джерело - ФБУ.
В Україні буде призупинено всі баскетбольні першості на термін трохи понад два тижні.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
У зв’язку з відсутністю фінансування баскетбольних заходів з боку держави, департамент організації та проведень змагань ФБУ прийняв рішення призупинити проведення всіх чемпіонатів з 23 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року.
Також було прийнято рішення провести матчі 1/4, 1/2 та фіналу Кубка України у форматі Фіналу восьми протягом трьох ігрових днів.
Раніше, Тернопіль переміг Київ-Баскет у Кубку України.