Всі баскетбольні змагання будуть припинені до 10 січня

Джерело - ФБУ.

В Україні буде призупинено всі баскетбольні першості на термін трохи понад два тижні.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У зв’язку з відсутністю фінансування баскетбольних заходів з боку держави, департамент організації та проведень змагань ФБУ прийняв рішення призупинити проведення всіх чемпіонатів з 23 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року.

Також було прийнято рішення провести матчі 1/4, 1/2 та фіналу Кубка України у форматі Фіналу восьми протягом трьох ігрових днів.

Раніше, Тернопіль переміг Київ-Баскет у Кубку України.