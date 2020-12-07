Джерело - basket.com.ua.
Починаючи з цього тижня телеканал Setanta Sports Ukraine розпочне транслювати в Україні матчі Євроліги.
Про це повідомляє пресслужба телеканалу.
У четвер, 10 грудня, Setanta Ukraine в прямому ефірі о 19:55 покаже матч Црвена Звезда (Сербія) - Олімпіакос (Греція), а 11 грудня також в лайв, починаючи з 21:55, на Setanta Sports + транслюватиметься поєдинок Хімки - ЦСКА.
Setanta транслюватиме і матчі української Суперліги, зокрема 10-го грудня поєдинок Хімік - Прометей (18:00).
Також телеканал Setanta Sports Ukraine зберіг права на ексклюзивний показ в Україні матчів НБА.
Коментувати баскетбольні поєдинки будуть Юрій Кириченко, Сергій Черкасов і Філіп Бурий.
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