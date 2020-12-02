Леброн продовжив контракт з Лейкерс

Леброн Джеймс залишиться у Лейкерс

Лідер Лейкерс Леброн Джеймс погодив продовження контракту з клубом на два роки.

Про це повідомив Шемс Чарані з посиланням на агента Річа Пола.

35-річний Джеймс отримає 85 млн доларів по максимальному продовженню. Минулий контракт гравцям був розрахований до літа 2021 року із опцією гравця на сезон-2021/2022. Теоретично, Джеймс міг покинути "Лейкерс" і вийти на ринок в міжсезоння-2021.

Новий контракт буде діяти до 2023 року.

У минулому сезоні ЛеБрон 25,3 очка, 10,2 передачі і 7,8 підбору в середньому за матч. За підсумками сезону Лейкерс завоював чемпіонський титул, який став першим за 10 років.

Нагадаємо, колишня зірка НБА помер у в'язниці.