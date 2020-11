У НБА відбувся гучний обмін

Фінікс домовився з Оклахомою про обмін зіркового плеймейкера Кріса Пола.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шамс Чаранія.

За 10-кратного учасника Матчів всіх зірок Санс відправлять Тандер розігруючих Ріккі Рубіо, Тая Джерома, Джейлена Лекью, захисника Келлі Убре і драфт-пік 1-го раунду. Також в рамках угоди до Арізони переїжджає форвард Оклахоми Абдель Надер.

OKC has traded Chris Paul to Phoenix for Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque and draft compensation, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/QA1hoZlxzM