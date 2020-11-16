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Гарден хоче перейти у Бруклін

Сьогодні 21:15 736 0
Джеймс Гарден хоче змінити клуб
Гарден хоче перейти у Бруклін
#Гарден, #Х'юстон

Джерело - sports.ru.

Захисник Х'юстон Рокетс Джеймс Гарден хоче покинути техаську команду.

Про це повідомляє Houston Chronicle.

Гарден хоче перейти в Бруклін і намагається просунути варіант з обміном в цей клуб.

Як повідомляє інсайдер Брендон Робінсон, Гарден офіційно запросив керівництво Х'юстона про обмін.

У це міжсезоння в техаському клубі змінився генеральний менеджер - багаторічного керівника клубу Деріла Морі змінив менш досвідчений Рафаель Стоун. Також на посту головного тренера Стівен Сайлас змінив знаменитого фахівця Майка Д'Антоно. Для 47-річного Сайласа це дебют в якості головного тренера в НБА.

Раніше, Девіс відмовився продовжувати контракт з Лейкерс.

Нагадаємо, гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні.

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