Гарден хоче перейти у Бруклін

Джерело - sports.ru.
Захисник Х'юстон Рокетс Джеймс Гарден хоче покинути техаську команду.
Про це повідомляє Houston Chronicle.
Гарден хоче перейти в Бруклін і намагається просунути варіант з обміном в цей клуб.
Як повідомляє інсайдер Брендон Робінсон, Гарден офіційно запросив керівництво Х'юстона про обмін.
У це міжсезоння в техаському клубі змінився генеральний менеджер - багаторічного керівника клубу Деріла Морі змінив менш досвідчений Рафаель Стоун. Також на посту головного тренера Стівен Сайлас змінив знаменитого фахівця Майка Д'Антоно. Для 47-річного Сайласа це дебют в якості головного тренера в НБА.
Раніше, Девіс відмовився продовжувати контракт з Лейкерс.
Нагадаємо, гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні.