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Браянт заробив за рік 20 млн доларів і став 6-м у рейтингу мертвих знаменитостей

Вчора 23:56 401 0
Видання Forbes опублікувало щорічний рейтинг мертвих знаменитостей
Браянт заробив за рік 20 млн доларів і став 6-м у рейтингу мертвих знаменитостей
#Браянт

Джерело - Чемпіон.

У рейтингу мертвих знаменитостей, чиї імена і після смерті продовжують приносити прибуток їх спадкоємцям, Кобі Браянт посів 6-е місце.

Про це повідомляє Forbes.

У список увійшли 13 знаменитостей.

Доходи від продажу іменної колекції одягу Браянта, а також тиражів автобіографії оцінюються приблизно в 20 млн доларів. За неповний рік сім'я Браянта змогла продати близько 300 тисяч примірників автобіографії спортсмена.

Перше місце знову зайняв Майкл Джексон. Права на творчість співака принесли його спадкоємцям 48 млн доларів.

На другому місці - автор дитячих книг Доктор Сьюз, який заробив 33 млн доларів. Третім у списку успішних мертвих знаменитостей став художник Чарльз Шульц. Завдяки продажу прав на використання пса Снупі в нових мультфільмах він заробив 32,5 млн доларів.

5-разовий чемпіон НБА Кобі Браянт загинув 26 січня 2020 року в результаті краху вертольота.

Нагадаємо, у США продали будинок Кобі Браянта.

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