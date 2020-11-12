У США продали будинок Кобі Браянта

Джерело - Чемпіон.

У передмісті Філадельфії проданий будинок, в якому пройшли юні роки легендарного гравця НБА Кобі Браянта.

Будинок проданий за 810 тисяч доларів. Сума має символічне значення, оскільки 22 січня 2006 року Браянт провів один з найкращих матчів в кар'єрі, набравши 81 очко.

У дворі будинку збереглося кільце, на якому Кобі провів безліч годин, вдосконалюючи свої баскетбольні навички.

Сім'я Браянт продала будинок в 2008 році.

Нагадаємо, 5-разовий чемпіон НБА у складі Лейкерс загинув в січні цього року в результаті краху вертольота.

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