Керівництво іспанського гранду спростувало чутки

Джерело - ФБУ.

Барселона не боротиметься за підписання легендарного іспанського бігмена, дворазового чемпіона НБА у складі Лейкерс Пау Газоля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

40-річний Газоль за свою професійну кар’єру в НБА окрім Лейкерс встиг пограти за Мемфіс, Чикаго, Сан-Антоніо та Мілуокі. Розпочинав професійну кар’єру Пау саме у складі Барселони, за яку виступав з 1999 по 2001 роки.

Свій третій сезон за каталонців проведе український центровий Артем Пустовий, який нещодавно заявив про те, що продовжуватиме виступи у складі іспанського гранда.

Нагадаємо, що влітку Барселону очолив Шарунас Ясікявічюс, який на тренерському містку змінив Светислава Пешича.

Також Барселону покинув головний конкурент Пустового Анте Томич.