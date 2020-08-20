Джерело - ФБУ.
Барселона не боротиметься за підписання легендарного іспанського бігмена, дворазового чемпіона НБА у складі Лейкерс Пау Газоля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
40-річний Газоль за свою професійну кар’єру в НБА окрім Лейкерс встиг пограти за Мемфіс, Чикаго, Сан-Антоніо та Мілуокі. Розпочинав професійну кар’єру Пау саме у складі Барселони, за яку виступав з 1999 по 2001 роки.
Свій третій сезон за каталонців проведе український центровий Артем Пустовий, який нещодавно заявив про те, що продовжуватиме виступи у складі іспанського гранда.
Нагадаємо, що влітку Барселону очолив Шарунас Ясікявічюс, який на тренерському містку змінив Светислава Пешича.
Також Барселону покинув головний конкурент Пустового Анте Томич.