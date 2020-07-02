 Ясікявічюс очолив Барселону | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ясікявічюс очолив Барселону

Сьогодні 13:43 932 0
У Барселоні змінився тренер
Ясікявічюс очолив Барселону
#Барселона, #Ясікявічюс

Джерело - Чемпіон.

Барселона оголосила про призначення Шарунаса Ясікявічюса на пост головного тренера баскетбольної команди.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Ясікявічюс підписав контракт до 30 червня 2023 року.

До цього тренер чотири роки очолював Жальгіріс, з яким вигравав чемпіонат Литви, а також виходив до Фіналу чотирьох Євроліги.

Раніше повідомлялося, що Барселона звільнила головного тренера.

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