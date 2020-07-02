У Барселоні змінився тренер

Джерело - Чемпіон.

Барселона оголосила про призначення Шарунаса Ясікявічюса на пост головного тренера баскетбольної команди.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Ясікявічюс підписав контракт до 30 червня 2023 року.

До цього тренер чотири роки очолював Жальгіріс, з яким вигравав чемпіонат Литви, а також виходив до Фіналу чотирьох Євроліги.

👋 #Culers, quin emoji o Gif us representa ara mateix?



🏀¿qué emoji o Gif os viene a la cabeza con la llegada de Saras? pic.twitter.com/WeijtgatpD — Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2020

Раніше повідомлялося, що Барселона звільнила головного тренера.