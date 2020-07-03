Томич продовжить кар'єру в іншому клубі

Каталонська баскетбольна команда Барселона розсталася з 33-річним центровим Анте Томичем.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Хорватський баскетболіст грав за Барселону з 2012 році. За 8 років в клубі Томич став чемпіоном Іспанії (2013/14), переможцем Суперкубка Іспанії (2015) і 3-кратним володарем Кубка Іспанії (2013, 2018, 2019). Останні два сезони Томич був капітаном Барселони.

Всього Томіч провів 579 матчів за клуб.

У Барселоні грає український центровий Артем Пустовий.

Раніше, Барселону очолив Шарунас Ясікявічюс.