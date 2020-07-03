 Один із головних конкурентів Пустового покинув Барселону | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У Москві помер батько Нурмагомедова
Сьогодні 14:28 799
Усик може припинити співпрацю з K2 Promotions
Сьогодні 19:39 783
Заховайло: Шахтар - небідний клуб завдяки Ахметову, який грабує всю країну
Сьогодні 19:25 369
Заховайло: Динамо – це банда розгодованих мажорів
Сьогодні 18:11 949
Карпати запропонували клубам по 500 тисяч гривень за перемогу над Рухом
Сьогодні 17:55 441 1
Карпати виключать з УПЛ через повторну неявку на матч чемпіонату
Сьогодні 14:44 540
Усик - другий у рейтингу WBC
Сьогодні 12:58 634
Мессі планує покинути Барселону
Сьогодні 11:46 1678
Сане став гравцем Баварії
Сьогодні 11:16 1196
Барселона знайшла спосіб повернути Неймара
Сьогодні 10:32 1814
Блоги
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:01 801
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
Вчора 05:29 6526
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
01.07.2020 21:21 6125
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами Valeriy Ruchka
01.07.2020 12:17 1563 1
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА Valeriy Ruchka
01.07.2020 10:57 911
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.06.2020 12:31 1261
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1529
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2788
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1301
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 2646
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:10 Баскетбол Один із головних конкурентів Пустового покинув Барселону 132
19:55 Футбол У Металурзі 7 гравців захворіли на коронавірус 397
19:39 Бокс Усик може припинити співпрацю з K2 Promotions 783
19:25 Футбол Заховайло: Шахтар - небідний клуб завдяки Ахметову, який грабує всю країну 369
19:09 Футбол Завдяки дублю українця Славія переграла Слуцьк у 16 турі чемпіонату Білорусі 763
18:54 Футбол 16-річний воротар Ісенко дебютує за Ворсклу в УПЛ 959
18:40 Футбол Агент: Я не вірю зараз у перемогу Динамо над Шахтарем 1064
18:25 ММА Озвучені причини смерті батька Нурмагомедова 1183
18:11 Футбол Заховайло: Динамо – це банда розгодованих мажорів 949
17:55 Футбол Карпати запропонували клубам по 500 тисяч гривень за перемогу над Рухом 441 1
17:40 Бокс Вайт: Ф'юрі - професійна жертва, він вміє маніпулювати публікою 2195
17:25 Футбол Карпати знімуть з чемпіонату УПЛ на наступному тижні 1698
17:10 Баскетбол Черкаські Мавпи підписали новий контракт з форвардом збірної України 1546
16:56 Футбол Гра Рух - Металург перенесена на невизначений термін 1757
16:41 Інше У Києві відбудуться матчі Супербола: онлайн-трансляція 1700
16:25 Футбол Ворскла у матчі зі Львовом зіграє молодіжним складом 1958
16:11 Баскетбол Збірна України в серпні проведе тренувальний збір у Києві 1937
15:55 Бокс Чісора: Якщо я зловлю Усика, він відлетить 2273
15:43 Футбол У Металурзі спалах коронавірусу 2233
15:34 Футбол Топ-події вікенду: Українське класико та фінал Кубка Німеччини 2246
15:32 Футбол Садовий пообіцяв фінансувати академію Карпат 2235
15:16 Футбол Тлумак поборов коронавірус 2378
14:56 Футбол Реал Сосьєдад - Еспаньйол 2:1. Огляд матчу 2249
14:44 Футбол Карпати виключать з УПЛ через повторну неявку на матч чемпіонату 540
14:28 ММА У Москві помер батько Нурмагомедова 799

Один із головних конкурентів Пустового покинув Барселону

Сьогодні 20:10 132 0
Томич продовжить кар'єру в іншому клубі
Один із головних конкурентів Пустового покинув Барселону
#Томич, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Каталонська баскетбольна команда Барселона розсталася з 33-річним центровим Анте Томичем.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Хорватський баскетболіст грав за Барселону з 2012 році. За 8 років в клубі Томич став чемпіоном Іспанії (2013/14), переможцем Суперкубка Іспанії (2015) і 3-кратним володарем Кубка Іспанії (2013, 2018, 2019). Останні два сезони Томич був капітаном Барселони.

Всього Томіч провів 579 матчів за клуб.

У Барселоні грає український центровий Артем Пустовий.

Раніше, Барселону очолив Шарунас Ясікявічюс.

Коментарі ()