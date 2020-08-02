Найкращий центровий минулого сезону Суперліги прибув до України

Маєрс ще рік виступатиме у складі Прометея

Джерело - Чемпіон.

Американський легіонер Майкл Маєрс, якого було визнано найкращим центровим минулого сезону Суперліги, повернувся до України.

Про це повідомляє пресслужба Прометея.

У складі клубу з Кам'янського легіонер виступатиме і в наступному сезоні.

Нагадаємо, в 24 матчах регулярки 2019/20 Маєрс набирав 15.5 очка, робив 8.5 підбирання, 2.0 передачі та 1.6 перехоплення. Рейтинг ефективності Маєрса склав 18.2 бали - це найкращий показник у складі Прометея. Також Маєрс став найкращим підбираючим гравцем чемпіонату.

Раніше, Харківські Соколи підписали першого легіонера.