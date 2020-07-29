Харківські Соколи підписали першого легіонера

Денді повернувся до української Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Клуб Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи підписали 31-річного американського центрового ЛаРона Денді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон бігмен провів в АПОЕЛі, в складі якого набирав 11.9 очка, 9.4 підбирання в чемпіонаті Кіпру і 12.0 очка та 6.8 підбирання в Кубку Європи ФІБА, проводячи в обох турнірах в середньому по 28 хвилин на майданчику.

Відзначимо, що в сезоні 2013/14 центровий виступав в складі запорізького Ферро. Також Денді встиг пограти в чемпіонатах Греції, Туреччини, Франції, Ізраїлю, Литви та Нідерландів.

Денді став першим новачком-легіонером Харківських Соколів які раніше зберегли в складі Ігоря Бояркіна, Антона Мусієнка та Олександра Тарасенка, а також підписали українців Олександра Місяця та Іллю Нємцу.

Раніше, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.