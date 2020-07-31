Прометей підписав двох гравців збірної України

У клубі суттєве поповнення

Джерело - ФБУ.

Новостворена жіноча команда Прометей підсилилася чотирма баскетболістками, асистентом головного тренера та лікарем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новачками команди стали Уляна Дацько, Дарина Дубровська, Владислава Кіба та Анастасія Венжик. Перші дві наразі перебувають в тренувальному таборі національної збірної.

Попередні три сезони Дацько виступала в Польщі. Останнього сезону за команду Варшавського університету в Першій лізі. Набирала 9,7 очка, 6,2 підбирання, 2,2 передачі за матч.

Кіба - володар Кубка України в складі БК Рівне. Минулого сезону в Суперлізі набирала 11,3 очка, 4,8 підбирання, 0,3 передачі.

Дубровська минулого сезону виступала за Франківськ, де в середньому набирала 15,3 очка, 6,1 підбирання, 1,3 передачі.

16-річна вихованка бердичівської ДЮСШ Венжик минулого сезону виступала за збірну Києва у Вищій жіночій лізі. Набирала 2,9 очка, 4,3 підбирання та 0,5 передачі.

Також тренерський штаб жіночої команди поповнив тренер з фізпідготовки Володимир Кучеренко. А лікарем команди став Юрій Ігнатченко.

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