Бруклін втратив чергового гравця перед відновленням сезону

У Прінса виявили коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Форвард Бруклін Нетс Торін Принс здав позитивний тест на коронавірус і пропустить догравання сезону в Орландо.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровський.

Прінс став третім баскетболістом Нетс після Спенсера Дінвідді і Деандре Джордана, чий тест дав позитивний результат.

Brooklyn Nets forward Taurean Prince has tested positive for the coronavirus and will sit out the NBA’s restart in Orlando, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 7, 2020

Також Бруклін не зможе покластися на Вілсона Чендлера (відмовився від участі в рестарт сезону), Кевіна Дюранта, Кайра Ірвінга і Ніколаса Клекстон (всі троє пропустять догравання через травми).

У поточному сезоні Прінс провів за команду 64 матчі, набираючи в середньому за гру 12 очок і роблячи 6 підбирань і 1,8 передачі.

Сезон в НБА був перерваний в березні через пандемію коронавірусу. Розіграш чемпіонату планують відновити 30 липня в Орландо за участю 22 команд.

Нагадаємо, Лень зможе зіграти під час рестарту сезону в НБА.