Бруклін втратив чергового гравця перед відновленням сезону

Форвард Бруклін Нетс Торін Принс здав позитивний тест на коронавірус і пропустить догравання сезону в Орландо.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровський.

Прінс став третім баскетболістом Нетс після Спенсера Дінвідді і Деандре Джордана, чий тест дав позитивний результат.

Brooklyn Nets forward Taurean Prince has tested positive for the coronavirus and will sit out the NBA’s restart in Orlando, sources tell ESPN.