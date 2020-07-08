Бруклін втратив чергового гравця перед відновленням сезону

Джерело - Чемпіон.
Форвард Бруклін Нетс Торін Принс здав позитивний тест на коронавірус і пропустить догравання сезону в Орландо.
Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровський.
Прінс став третім баскетболістом Нетс після Спенсера Дінвідді і Деандре Джордана, чий тест дав позитивний результат.
Brooklyn Nets forward Taurean Prince has tested positive for the coronavirus and will sit out the NBA’s restart in Orlando, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 7, 2020
Також Бруклін не зможе покластися на Вілсона Чендлера (відмовився від участі в рестарт сезону), Кевіна Дюранта, Кайра Ірвінга і Ніколаса Клекстон (всі троє пропустять догравання через травми).
У поточному сезоні Прінс провів за команду 64 матчі, набираючи в середньому за гру 12 очок і роблячи 6 підбирань і 1,8 передачі.
Сезон в НБА був перерваний в березні через пандемію коронавірусу. Розіграш чемпіонату планують відновити 30 липня в Орландо за участю 22 команд.
Нагадаємо, Лень зможе зіграти під час рестарту сезону в НБА.