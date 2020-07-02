Лень зможе зіграти під час рестарту сезону в НБА

У Сакраменто розраховують на українця

Коронавірус не повинен перешкодити українцю Олексію Леню допомогти Сакраменто під час рестарту сезону в Орландо.

Про це заявив тренер команди Люк Волтон.

"Лень, Паркер і Хілд повідомили, що відчуваю себе набагато краще. Напевно вони зможуть вийти на майданчик під час рестарту сезону", - сказав Волтон.

Поточний сезон Лень починав в Атланті, але перед дедлайном на обміни перейшов в Сакраменто. З того часу Олексій відіграв 9 матчів - в середньому за гру в новій команді центровий збірної України набирає по 6,6 очка і 7,1 підбирання.

Раніше, Лень заразився коронавірусом.