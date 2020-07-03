Збірна України в серпні проведе тренувальний збір у Києві

Багатскіс збере всіх кандидатів до національної команди

Джерело - ФБУ.

Чоловіча національна збірна України проведе тренувальний збір, який проходитиме у Києві.

Про це повідомляє ФБУ.

Команда Айнарса Багатскіса з 3 по 14 серпня працюватиме в столичному Палаці спорту.

Тренерський штаб команди планує зібрати усіх кандидатів до національної збірної. Список гравців, яки працюватимуть в Києві, незабаром буде оголошено на нашому сайті.

Нагадаємо, наступні матчі збірна України зіграє 27 листопада на виїзді проти Словенії та 30 листопада вдома проти австрійців.

Раніше, Мішула залишив турецький клуб.