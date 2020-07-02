Українець відіграв один сезон у Туреччині

Захисник збірної України Олександр Мішула залишив турецький клуб Меркезефенді.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Екслідер Дніпра прийшов в команду минулого літа. У другому турецькому дивізіоні захисник збірної України відіграв 23 матчі. Його середні показники: 14,2 очка, 3,2 підбирання, 3,4 передачі, 0,9 перехоплення і 0,5 блок-шота за 30 хвилин ігрового часу.

Клуб подякував баскетболістові за роботу і побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Нагадаємо, для Олександра минулий сезон став першим закордонним досвідом.

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