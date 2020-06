Засновник Портленда Гаррі Гликман помер на 97-му році життя.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гаррі Гликман заснував команду в 1970 році і керував нею до 1994 року. Після він зайняв посаду почесного президента.

The father of professional sports in Oregon, a true Trail Blazer.



We will miss you, Harry ❤️ pic.twitter.com/FaHj4yzMbO