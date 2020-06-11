Джерело - Чемпіон.
Засновник Портленда Гаррі Гликман помер на 97-му році життя.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Гаррі Гликман заснував команду в 1970 році і керував нею до 1994 року. Після він зайняв посаду почесного президента.
The father of professional sports in Oregon, a true Trail Blazer.— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 11, 2020
We will miss you, Harry ❤️ pic.twitter.com/FaHj4yzMbO
Раніше, НБА оголосила дату відновлення чемпіонату.
Нагадаємо, Дюрант не зможе зіграти у поточному сезоні.