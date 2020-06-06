Дюрант не зможе зіграти у поточному сезоні

Форвард Бруклін Нетс Кевін Дюрант не зможе зіграти в поточному сезоні через тривале відновлення після травми аххіла.

Про це розповів сам гравець.

"Я не зможу витримати таку високу інтенсивність після відновлення чемпіонату, ще не готовий до такого. Зате у мене з'явився шанс краще підготуватися до наступного сезону.

Так, мій сезон точно закінчений. Спочатку я взагалі планував пропустити цей сезон", - розповів Дюрант.