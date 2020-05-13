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Клуб НБА через коронавірус звільнив 1720 співробітників

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COVID-19 боляче вдарив по Голден Стейту
Клуб НБА через коронавірус звільнив 1720 співробітників
#НБА

Джерело - sfchronicle.com.

Ворріорс в зв'язку з пандемією коронавірусу у березні звільнили 1720 працівників, які були зайняті на неповний робочий день. 

Про це повідомляє sfchronicle.com.

Офіційний представник франшизи НБА Реймонд Ріддер зазначив, що звільнені співробітники повернуться до своєї роботи, як тільки на домашній арені Голден Стейт Chase Center дозволять проведення заходів.

Сезон в НБА був припинений в середині березня після виявлення коронавірусу у центрового Юти Руді Гобера.

Голден Стейт після торішнього виходу в фінал плей-офф пішов в перебудову. У сезоні 2019-2020 Ворріорс з показником 15-50 займають останнє місце в Західній конференції.

Раніше, у НБА назвала міста, в яких можуть відбутися матчі плей-оф.

Нагадаємо, команди Михайлюка та Леня в НБА відкривають тренувальні бази.

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