 Команди Михайлюка та Леня в НБА відкривають тренувальні бази | Баскетбол | Champion.com.ua
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Команди Михайлюка та Леня в НБА відкривають тренувальні бази

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Національна баскетбольна асоціація зробила перші кроки з повернення баскетболу після карантину
Команди Михайлюка та Леня в НБА відкривають тренувальні бази
#НБА, #Лень, #Михайлюк

Джерело - fbu.ua.

Перші команди НБА, у містах яких покращився епідемічний стан вже відкривають тренувальні бази.

Про це повідомляє ФБУ.

З 8 травня відкриють бази Детройт українця Святослава Михайлюка, Портленд та Клівленд.

За інформацією ESPN 11 травня має відкритися база Сакраменто ще одного українця в НБА - Олексія Леня. 

Втім поки ці бази будуть доступні лише для індивідуальних занять гравців.

У НБА нині немає офіційного рішення щодо подальшої долі поточного сезону та початку наступного. Усі учасники продовжують пошук оптимального варіанту, зважаючи на швидкі зміни реалій.

Сезон у НБА зупинили 11 березня після перших випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, легендарний Паркер планує повернутися у НБА.

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