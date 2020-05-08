Національна баскетбольна асоціація зробила перші кроки з повернення баскетболу після карантину

Перші команди НБА, у містах яких покращився епідемічний стан вже відкривають тренувальні бази.

Про це повідомляє ФБУ.

З 8 травня відкриють бази Детройт українця Святослава Михайлюка, Портленд та Клівленд.

За інформацією ESPN 11 травня має відкритися база Сакраменто ще одного українця в НБА - Олексія Леня.

Втім поки ці бази будуть доступні лише для індивідуальних занять гравців.

У НБА нині немає офіційного рішення щодо подальшої долі поточного сезону та початку наступного. Усі учасники продовжують пошук оптимального варіанту, зважаючи на швидкі зміни реалій.

Сезон у НБА зупинили 11 березня після перших випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, легендарний Паркер планує повернутися у НБА.