Джерело - fbu.ua.
Перші команди НБА, у містах яких покращився епідемічний стан вже відкривають тренувальні бази.
Про це повідомляє ФБУ.
З 8 травня відкриють бази Детройт українця Святослава Михайлюка, Портленд та Клівленд.
За інформацією ESPN 11 травня має відкритися база Сакраменто ще одного українця в НБА - Олексія Леня.
Втім поки ці бази будуть доступні лише для індивідуальних занять гравців.
У НБА нині немає офіційного рішення щодо подальшої долі поточного сезону та початку наступного. Усі учасники продовжують пошук оптимального варіанту, зважаючи на швидкі зміни реалій.
Сезон у НБА зупинили 11 березня після перших випадків інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, легендарний Паркер планує повернутися у НБА.