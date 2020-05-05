Ягупова: Минулий сезон став найуспішнішим у моїй кар'єрі

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова залишилися задоволена своєю грою у минулому сезоні.

Про це розповіла сам баскетболістка.

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"Це був найуспішніший сезон. Ми грали паралельно дві неймовірно сильні ліги, чемпіонат Туреччини та Євролігу. Обидва чемпіонати були дуже напружені, кожен з матчів Євроліги, це як невеличкий виклик для тебе, все тому, що ігри доволі рівні і для кожної з перемог потрібно було прикладати багато зусиль. Наклалася і велика кількість перельотів по усій Європі. Календар був дійсно непростий, але я рада, що цей відрізок зуміла пройти дуже добре", - розповіла Ягупова.