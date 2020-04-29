Джерело - fbu.ua.
Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова увійшла до символічної збірної сезону Євроліги ФІБА.
Про це повідомляє ФБУ.
У голосуванні на кращих гравців сезону Євроліги захисної лінії Ягупова стала першою за всіма версіями: вболівальників, тренерів, ЗМІ.
Українка найрезультативніша в нинішньому сезоні - 21,3 очка за матч. Також у неї 5,7 підбирання та 5,5 передачі за поєдинок.
Разом з Ягуповою до символічної збірної увійшла її партнерка по турецькому Фенербахче Сесілія Зандаласіні, Аліса Томас з чеської УСК, Емма Міссеман з російського УГМК та Сандрін Груда з італійської Фаміла Скіо.
Нагадаємо, український форвард візьме участь в драфті НБА.