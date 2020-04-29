 Ягупова очолила символічну збірну Євроліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ягупова очолила символічну збірну Євроліги

Сьогодні 20:31 473 0
Українка отримала найбільшу підтримку в голосуванні
Ягупова очолила символічну збірну Євроліги
#Ягупова

Джерело - fbu.ua.

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова увійшла до символічної збірної сезону Євроліги ФІБА.

Про це повідомляє ФБУ.

У голосуванні на кращих гравців сезону Євроліги захисної лінії Ягупова стала першою за всіма версіями: вболівальників, тренерів, ЗМІ.

Українка найрезультативніша в нинішньому сезоні - 21,3 очка за матч. Також у неї 5,7 підбирання та 5,5 передачі за поєдинок.

Разом з Ягуповою до символічної збірної увійшла її партнерка по турецькому Фенербахче Сесілія Зандаласіні, Аліса Томас з чеської УСК, Емма Міссеман з російського УГМК та Сандрін Груда з італійської Фаміла Скіо.

Нагадаємо, український форвард візьме участь в драфті НБА.

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