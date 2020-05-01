Ягупова отримала нагороду MVP

Джерело - ФБУ.

Українська баскетболістка Аліна Ягупова, яка виступає за турецький Фенербахче, визнана MVP сезону-2019/20 жіночої Євроліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ягупова посіла друге місце в голосуванні серед тренерів, але при цьому стала першою в опитуваннях серед журналістів та вболівальників.

У сезоні-2019/20 Аліна набирала в середньому 21,3 очки, виконувала 5,7 підбору, а також робила 5,5 асистів за 35 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, баскетбольний сезон був зупинений через пандемію коронавірусу.

Раніше, Ягупова очолила символічну збірну Євроліги.