 Українка визнана найкращою у жіночій Євролізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Українка стала MVP cезону в Євролізі

Сьогодні 15:52 200 0
Ягупова отримала нагороду MVP
Українка стала MVP cезону в Євролізі
#Ягупова

Джерело - ФБУ.

Українська баскетболістка Аліна Ягупова, яка виступає за турецький Фенербахче, визнана MVP сезону-2019/20 жіночої Євроліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ягупова посіла друге місце в голосуванні серед тренерів, але при цьому стала першою в опитуваннях серед журналістів та вболівальників.

У сезоні-2019/20 Аліна набирала в середньому 21,3 очки, виконувала 5,7 підбору, а також робила 5,5 асистів за 35 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, баскетбольний сезон був зупинений через пандемію коронавірусу.

Раніше, Ягупова очолила символічну збірну Євроліги.

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