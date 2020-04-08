Український зірковий баскетболіст вказав графік своїх тренувань під час карантину

Коли тільки почався карантин, шеф-кухар клубу НБА Детройт кожному гравцеві індивідуально готує на 4-5 днів.

Про це заявив українець Станіслав Михайлюк.

"Якщо тренування о 15:00, то ранок у мене десь в 12. Кожен день виходжу на футбольне поле і займаюся з тренером з фізпідготовки. Три дня працюю, один відпочиваю. Ну і вечірнє тренування в 8-9 годин. Якщо є можливість знайти зал на вечір, де немає людей, також намагаюся це зробити. Але на даний момент все закрито і ніхто нікого ніде не пускає. У США не можна збиратися в групи більше 10 осіб.

Під час сезону було зовсім інший розклад. Прокидався о 8 ранку, їхав в 9 на тренування, в 10 у мене індивідуальна, з 9 до 10 проходжу процедури перед тренуванням, розігріваю всі свої м'язи, розтягуюся з докторами. Потім йду в тренажерний зал, де готуюся до своєї індивідуальної тренуванні і до командної. На початку сезону у мене була 45 хвилин тренування, потім я почав більше грати і інтенсивність впала - я просто приходив кидати. Після командної, яка закінчується о 13:30, ми додатково кидаємо і знову йдемо в тренажерний зал гойдатися. Додому я повертався в 4-5 вечора.

Зараз між тренуваннями намагаюся думати наперед, шукати, чим займатися після закінчення кар'єри. Намагаюся розібратися в акціях, в біржі, як все працює. Замовив пару книжок почитати.

Коли тільки почався карантин, шеф-кухар кожному гравцеві індивідуально готує на 4-5 днів. Це корисна їжа, поганого нічого немає. Потім в суботу ми знову замовляємо на тиждень і вони готують. У Лейкерс такого не було. Була їжа, яка була приготовлена, але такого контролю за харчуванням не було. У Детройті також є дієтолог, яка допомагає правильно набрати або скинути вагу.

Як інші гравці Пістонс тренуються під час карантину не знаю, адже тільки я залишився в Детройті, а всі партнери поїхали по домівках. Знаю, що мій хороший друг Девонте Грем (партнер Михайлюка по Канзасу - ред.) Зробив у себе в гаражі тренажерний зал, в якому і займається", - зазначив Михайлюк.