ФІБА перенесе два чемпіонати Європи

Рішення буде прийнято найближчими днями

Джерело - ФБУ.

Правління Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) відсьогодні почне обговорювати перенесення чоловічого і жіночого чемпіонатів Європи.

Про це повідомляє Sportando.

Обидва турніри повинні відбутися в 2021 році.

Зараз на порядку денному у ФІБА обговорення нових дат олімпійських відборів і кваліфікацій на чемпіонати Європи.

Ймовірне перенесення Євробаскета пов'язане з недавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету щодо Олімпіади в Токіо. Ігри в Японії у зв'язку з пандемією коронавірусу були відкладені на літо 2021 року.

Жіноча збірна України у відборі на Євробаскет-2021 листопаді минулого року на виїзді програла Бельгії (66:83) і вдома обіграла Португалію (72:60).

Чоловіча команда під керівництвом Айнарса Багатскіса відбірковий цикл розпочала з перемоги над Австрією (88:73) і поразки від Угорщини (60:62).

Раніше, Бобров вилікування від коронавірусу.

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