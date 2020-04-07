ФІБА перенесе два чемпіонати Європи

Джерело - ФБУ.
Правління Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) відсьогодні почне обговорювати перенесення чоловічого і жіночого чемпіонатів Європи.
Про це повідомляє Sportando.
Обидва турніри повинні відбутися в 2021 році.
Зараз на порядку денному у ФІБА обговорення нових дат олімпійських відборів і кваліфікацій на чемпіонати Європи.
Ймовірне перенесення Євробаскета пов'язане з недавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету щодо Олімпіади в Токіо. Ігри в Японії у зв'язку з пандемією коронавірусу були відкладені на літо 2021 року.
Жіноча збірна України у відборі на Євробаскет-2021 листопаді минулого року на виїзді програла Бельгії (66:83) і вдома обіграла Португалію (72:60).
Чоловіча команда під керівництвом Айнарса Багатскіса відбірковий цикл розпочала з перемоги над Австрією (88:73) і поразки від Угорщини (60:62).
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