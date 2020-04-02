Викривач російського допінгу отримав посаду в ФІБА

Макларен відомий викриттям державної системи допінгу

Джерело - ФБУ.

Відомого канадського юриста Річарда Макларена призначено в ФІБА на посаду фахівця з боротьби з негативними явищами в баскетболі.

Про це повідомляє Reuters.

Макларен відомий викриттям державної системи допінгу в російському спорті. Він очолював комісію ВАДА з антидопінгових розслідувань. У докладі за підсумками роботи Макларен доповів про масштабну систему маніпуляції допінговими пробами в Росії, яка зачепила тисячі спортсменів. У системі були задіяні російські антидопінгові органи, міністерство спорту та спецслужби.

На основі докладу Макларена російських легкоатлетів дискваліфікували та не допустили до участі в Олімпіаді-2016, також повністю не допустили до Ігор російських паралімпійців, позбавили нагород багатьох переможців та призерів змагань включно з Олімпіадою-2014.

Раніше, у США вийшла з друку посмертна книга легендарного Кобі Браянта.