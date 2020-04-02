У США посмертно опублікована книга Браянта

Легенда світового баскетболу не побачить своє творіння

Джерело - Чемпіон.

Опубліковано останній розділ циклу The Wizenard Series: Season One, в якому Браянт розповідає про не саму успішну баскетбольну команду West Bottom Badgers.

Про це повідомляє вдова Кобі Браянта Ванесса.

На початку книги Браянт звертається до читачів: "Молодим спортсменам, які зобов'язані наполегливо працювати. Процес того вартий".

Кобі Браянт трагічно загинув 26 січня після падіння вертольота. На борту повітряного судна крім п'ятикратного чемпіона НБА з Лейкерс також знаходилися його 13-річна дочка і ще семеро людей.

Раніше, особливий рушник Браянта продали за рекордну суму.