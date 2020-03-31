Євробаскет-2021 можуть перенести через Олімпійські ігри

Джерело - fbu.ua.
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) розгляне питання доцільності проведення чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків у вересні через нові строки проведення Олімпіади-2020.
Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
"Через зміну терміну проведення Олімпіади-2020 ФІБА найближчим часом має розглянути питання доцільності перенесення чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, чемпіонів Суперліги нагородять чемпіонськими перснями.