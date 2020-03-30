Чемпіонів Суперліги нагородять чемпіонськими перснями

В українській Суперлізі запровадили нововведення

Починаючи з цього сезону чемпіон України отримає чемпіонський перстень.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Найближчими днями чемпіон України – БК Дніпро, як і усі призери чемпіонату, отримає медалі, кубки та індивідуальні нагороди. А вже на старті нового сезону команда із Дніпра має вперше в історії українського професійного баскетболу приміряти чемпіонські персні.

Наразі Федерація баскетболу України пропонує дизайнерам взяти участь у конкурсі на найкращий макет чемпіонського персня Суперліги Парі-Матч.

Нагадаємо, гравець збірної України перехворів коронавірусом.