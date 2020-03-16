 Михайлюк: Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з коронавірусом | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 23 туру
Сьогодні 12:49 699
УЄФА може визнати чемпіонами ліг нинішніх лідерів, якщо турніри не поновляться
Сьогодні 16:40 988
У Іспанії помер 21-річний тренер від коронавірусу
Сьогодні 15:11 3501
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Сьогодні 14:18 1403
Легендарний баскетболіст продає золоту олімпійську медаль задля благодійності
Сьогодні 12:14 427
Визначився найкращий гравець 23 туру УПЛ
Сьогодні 11:30 645
Лунін може покинути Реал
Сьогодні 11:15 2672
Ф’юрі може отримати 8 років дискваліфікації
Сьогодні 10:46 1822
В УПЛ назвали імовірність скасування чемпіонату
Сьогодні 10:16 1286
В Україні зупинять чемпіонати через коронавірус – ЗМІ
Сьогодні 08:46 1352
Блоги
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:36 85
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:53 305
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:43 426
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:35 476
Паніки нема, але продукти закупили: українські легіонери про європейський футбол на карантині
Паніки нема, але продукти закупили: українські легіонери про європейський футбол на карантині Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:38 522
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:40 Футбол Руні: До футболістів в Англії поставилися як до морських свинок 90
19:36 Блог Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом 110
19:24 Футбол Ковалець: У Динамо поки що немає лідера 374
19:09 Футбол Збірна України не зіграє з Францією і Польщею 3030
18:54 Веслування Збірна України тренується і смажить шашлики в Італії 655
18:53 Блог 100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен 310
18:40 Футбол Церемонія відкриття Залу слави АПЛ скасована через коронавірус 232
18:25 Біатлон У шеститижневої племінниці Фуркада виявили коронавірус 1008
18:10 Баскетбол Михайлюк: Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з коронавірусом 490
17:55 Хокей У співробітника Ванкувера виявлений коронавірус 329
17:43 Блог УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке 431
17:40 Футбол Франков: Що у них коїться з компенсованим часом? 410 1
17:25 Баскетбол НБА може почати проводити матчі на тренувальних майданчиках 372
17:09 Футбол Франков запропонував формулу, за якою можна завершити сезон УПЛ 1166
16:55 Дзюдо Жіночу збірну України успішно повернули додому 579
16:40 Футбол УЄФА може визнати чемпіонами ліг нинішніх лідерів, якщо турніри не поновляться 988
16:35 Блог Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш 479
16:25 Футбол Гравця збірної Англії покарають за порушення карантину 705
16:10 Футбол Півзахисником Шахтаря зацікавилися два клуби Серії А 1649
15:58 Футбол Тейшейра: За перемогу над Шахтарем можна отримати 5 тис євро 1658
15:44 Футбол Зінченко: Наразі немає сенсу грати матчі збірних 615
15:25 Хокей Російський хокеїст купив ящик горілки для боротьби з коронавірусом 717
15:11 Футбол У Іспанії помер 21-річний тренер від коронавірусу 3501
14:58 Футбол Фернандеш визнаний найкращим гравцем лютого в АПЛ 478
14:48 Футбол Барселона хоче підписати чотирьох гравців влітку 778

Михайлюк: Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з коронавірусом

Сьогодні 18:10 490 0
Баскетболіст розповів про життя в умовах карантину
Михайлюк: Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з коронавірусом
#Михайлюк, #коронавірус

Джерело - ФБУ.

Між собою гравці клубів НБА особливо не розмовляють на тему коронавірусу.

Про це український захисник Святослав Михайлюк заявив прес-службі ФБУ.

"Зараз деякі команди перебувають на карантині і Детройт одна з них. Я, як і інші гравці, проводимо час вдома і дотримуємося всіх необхідних заходів, щоб не заразитися коронавірусом.  Нині, коли чемпіонат НБА призупинено, всі ми чекаємо на рішення комісара Адама Сільвера. Між собою гравці особливо не розмовляють на цю тему, тому що ми слухаємо, що скаже НБА, ми впевнені, що зараз робиться все, щоб не було паніки і чемпіонат відновився і ми почали грати.

Звичайно, я знаю, що Федерація баскетболу України ухвалила рішення достроково завершити чемпіонат. На даному етапі вірус розповсюджується дуже швидко і потрібно зробити все можливе, щоб якось цьому запобігти. Немає нічого важливішого за життя людини!  Тому я, звичайно, підтримую президента ФБУ Михайла Бродського, який ініціював це складне рішення. Мені здається, що зараз Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з цією складною проблемою. Краще зайвий раз в такому питанні перестрахуватися і врятувати людські життя", - зазначив Михайлюк. 

Нагадаємо, у школяра, який отримав автограф від гравця НБА виявили коронавірус.

Також, у Гобера виявили коронавірус. 

Коментарі ()