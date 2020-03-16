Михайлюк: Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з коронавірусом

Між собою гравці клубів НБА особливо не розмовляють на тему коронавірусу.

Про це український захисник Святослав Михайлюк заявив прес-службі ФБУ.

"Зараз деякі команди перебувають на карантині і Детройт одна з них. Я, як і інші гравці, проводимо час вдома і дотримуємося всіх необхідних заходів, щоб не заразитися коронавірусом. Нині, коли чемпіонат НБА призупинено, всі ми чекаємо на рішення комісара Адама Сільвера. Між собою гравці особливо не розмовляють на цю тему, тому що ми слухаємо, що скаже НБА, ми впевнені, що зараз робиться все, щоб не було паніки і чемпіонат відновився і ми почали грати.

Звичайно, я знаю, що Федерація баскетболу України ухвалила рішення достроково завершити чемпіонат. На даному етапі вірус розповсюджується дуже швидко і потрібно зробити все можливе, щоб якось цьому запобігти. Немає нічого важливішого за життя людини! Тому я, звичайно, підтримую президента ФБУ Михайла Бродського, який ініціював це складне рішення. Мені здається, що зараз Україна на 100 відсотків ще не готова ефективно боротися з цією складною проблемою. Краще зайвий раз в такому питанні перестрахуватися і врятувати людські життя", - зазначив Михайлюк.