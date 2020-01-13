 Атланта Леня програла Брукліну, Нью-Йорк переграв Маямі. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Атланта Леня програла Брукліну, Нью-Йорк переграв Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:40 137 0
У НБА зіграно 7 матчів
Атланта Леня програла Брукліну, Нью-Йорк переграв Маямі. Результати матчів НБА
#НБА, #Атланта

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Команда Леня Атланта програла Брукліну. Українець у цьому матчі набрав 10 очок.

НБА. Регулярний чемпіонат
13 січня

Нью-Йорк – Маямі 124:121 (27:31, 28:29, 29:34, 40:27)

Вашингтон – Юта 116:127 (34:23, 32:32, 25:38, 25:34)

Бруклін – Атланта 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)

Торонто – Сан-Антоніо 104:105 (28:21, 23:22, 31:26, 22:36)

Мемфіс – Голден Стейт 122:102 (27:26, 33:33, 35:17, 27:26)

Денвер – Кліпперс 114:104 (29:30, 37:22, 23:22, 25:30)

Фінікс – Шарлотт 100:92 (18:24, 28:21, 25:26, 29:21)

Раніше, Детройт із Михайлюком програв Чикаго.

Нагадаємо, Атланта із Ленем поступилася Денверу.

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