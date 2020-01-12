 Детройт із Михайлюком програв Чикаго, Бостон знищив Новий Орлеан. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Детройт із Михайлюком програв Чикаго, Бостон знищив Новий Орлеан. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:11 161 0
У НБА зіграно 7 матчів
Детройт із Михайлюком програв Чикаго, Бостон знищив Новий Орлеан. Результати матчів НБА
#НБА, #Детройт

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Михайлюк набрав 10 очок у матчі з Чикаго, але його Детройт зазнав поразки.

НБА. Регулярний чемпіонат
12 січня

Х'юстон – Міннесота 139:109 (22:20, 35:21, 45:35, 37:33)

Бостон – Новий Орлеан 140:105 (41:24, 31:33, 42:25, 26:23)

Детройт – Чикаго 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)

Оклахома-Сіті – Лейкерс 110:125 (19:41, 30:32, 33:29, 28:23)

Даллас – Філадельфія 109:91 (20:22, 21:28, 32:16, 36:25)

Денвер – Клівленд 103:111 (18:23, 24:28, 29:34, 32:26)

Портленд – Мілуокі 101:122 (24:32, 31:32, 25:33, 21:25)

Раніше, Атланта із Ленем поступилася Денверу.

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.

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