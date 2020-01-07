 Атланта із Ленем поступилася Денверу, Вашингтон обіграв Бостон. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Атланта із Ленем поступилася Денверу, Вашингтон обіграв Бостон. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:50 63 0
У НБА було зіграно 9 матчів
Атланта із Ленем поступилася Денверу, Вашингтон обіграв Бостон. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Українець Олексій Лень провів на паркеті 21 хвилину  у матчі проти Денвера та набрав 10 очок, зробив 1 підбирання, 1 перехоплення і віддав 1 передачу.

НБА. Регулярний чемпіонат

07 січня

Атланта - Денвер 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)

Вашингтон - Бостон 99:94 (26:17, 25:23, 23:32, 25:22)

Орландо - Бруклін 101:89 (20:22 32:17, 23:32, 26:18)

Філадельфія – Оклахома 120:113 (31:31, 31:21, 28:34, 30:27)

Шарлотт - Індіана 104:115 (29:27, 15:15 21:37 39:36)

Новий Орлеан — Юта 126:128 (36:35, 28:33, 33:27, 29:33)

Даллас - Чикаго 118:110 (33:27, 28:28, 27:27, 30:28)

Сан-Антоніо - Мілуокі 126:104 (27:22, 38:30, 26:29, 35:23)

Сакраменто - Голден Стейт 111:98 (26:19, 26:21, 38:24, 21:34)

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.

Раніше, Бруклін поступився Торонто.

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