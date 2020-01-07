Дніпро підписав контракт з екс-гравцем клубу НБА

Террелл став гравцем Дніпра

Дніпро підписав контракт з 23-річним американським захисником Джаредом Терреллом, який раніше грав за Міннесоту.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Гравець, зріст якого становить 191 см, а вага - 100 кг, чотири роки грав за університет Род Айленд, де в випускний сезон в середньому набирав 16.8 очка, робив 3.5 підбирання та 2.4 передачі в 34 матчах.

У 2018 році Террелла не обрали на драфті, і він підписав двосторонній контракт з Міннесотою, за яку виступав у Літній лізі НБА.

У регулярному сезоні НБА Террел провів 14 матчів, де за 7.9 хвилини, набирав 2.2 очка, робив 0.9 ассисти і 0.4 підбирання.

У минулому сезоні Джаред відіграв 32 матчі за фарм-клуб Міннесоти Айова Вулвз, де в середньому за 31.9 хвилини, набирав 15.3 очка (39.0% з гри, 29.5% триочкові), робив 4.0 підбору і 2.3 передачі.

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