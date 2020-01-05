Чемпіон України святкував впевнену домашню перемогу

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі чвертьфінального протистояння Кубка України Хімік переграв Тернопіль-ТНЕУ.

У першому матчі Хімік святкував перемогу з перевагою у 10 очок. То ж сьогодні южненська команда втримати здобуту перевагу, що їй і вдалося зробити. Господарі святкували впевнену перемогу.

Хімік став третім учасником Фіналу чотирьох Кубка України. Раніше до вирішального раунду турніру вийшли БК Одеса та Київ-Баскет.

Кубок України.

Чвертьфінал. Другий матч

5 січня

Хімік - Тернопіль-ТНЕУ 84:61 (26:12, 22:10, 23:21, 13:18)