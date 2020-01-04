 Київ-Баскет відіграв 16 очок у грі із Миколаєвом у Кубку України | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет відіграв 16 очок у грі із Миколаєвом у Кубку України

Сьогодні 21:11 52 0
Київ-Баскет у Фіналі чотирьох Кубка України
Київ-Баскет відіграв 16 очок у грі із Миколаєвом у Кубку України
#Київ-Баскет, #Миколаїв, #Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Миколаїв приймав Київ-Баскет в рамках другого матчу 1/4 фіналу Кубка України.

У першому матчі Миколаїв здобув перемогу із 16 очками переваги. Одна на домашньому паркеті корабели не змогли втримати комфортну перевагу.

Київ-Баскет переміг з рахунком 98:78 та став другим учасником Фіналу чотирьох Кубка України. Раніше у вирішальний раунд турніру вийшла Одеса.

У киян відмінний матч провів Максим Пустозвонов, який реалізував 6 з 9 триочкових та набрав 22 очки (РЕ 27). Ефективно, вийшовши з лави, зіграв Петров, у якого 16 + 8 підбирань (РЕ 24), трьох передач до тріп-даблу не вистачило Близнюку — 15 очок, 10 підбирань, 7 передач (РЕ 30).

Кубок України

1/4 фіналу. 2-й матч

04 січня

МБК Миколаїв - Київ-Баскет 78:98 (16:28, 26:25, 18:29, 18:16)

Миколаїв: Зотов 14 + 9 підбирань + 3 перехоплення - 4 втрати, Петерсон 33 + 6 підбирань - 5 втрат, Луценко 10 + 4 підбирання - 4 втрати, Давидюк, Брістол 7 + 5 підбирань - старт; Юрченко, Приймак 11 + 6 підбирань, Адедран 2, Хохоник 1

Київ-Баскет: Шеферд 18 + 4 передачі, Близнюк 15 + 10 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення, Пустозвонов 22 + 7 підбирань, Хілл 7, Коренюк 5 - старт; Классен 3 + 6 передач, Кондраков, Крутоус, Павлов 12 + 5 підбирань, Петров 16 + 7 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота

Перший матч — 104:88

Нагадаємо, Лень влаштував бійку в матчі НБА.

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