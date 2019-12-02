Харківські Соколи здобули дебютну перемогу у Суперлізі

Харківська команда вдома переграла Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи вибороли першу перемогу в сезоні, здолавши в понад двогодинному домашньому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Черкаські Мавпи – 77:72.

Найрезультативнішим баскетболістом у складі переможців у матчі став Джин Тіг – 22 очка.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

1 грудня

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 77:72 (7:19, 20:22, 27:15, 23:16)

Раніше, Дніпро переміг Черкаські Мавпи.

Нагадаємо,Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.