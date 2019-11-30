Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі

Чемпіон програв в одеському дербі

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Одеса приймала Хімік.

У першій чверті гості здобули 9 очок переваги. Але вже у другій і третій чвертях господарям вдалося відіграти відставання і вийти вперед на чотири очка. У четвертій чверті одесити змогли збільшити свою перевагу у рахунку і виграти матч.

Для Хіміка це третя поразка, для одеситів - четверта перемога.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

30 листопада

Одеса - Хімік 86:73 (21:30, 22:16, 29:22, 14:5)

Раніше, Дніпро переміг Черкаські Мавпи.

Нагадаємо, Київ-Баскет переграв Харківських Соколів.